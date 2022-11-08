Импульс для переговоров России и Украины призвали дать во Франции | 360°

Мир 08 ноября 2022, 13:21 Импульс для переговоров России и Украины призвали дать во Франции Экс-кандидат в президенты Франции Руаяль назвала условия для переговоров России и Украины РИА «Новости»

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Инициатива о начале мирных переговоров по Украине должна принадлежать странам-посредникам, заявила бывший член правительства и экс-кандидат в президенты Франции Сеголен Руаяль. Она подчеркнула, что импульс этому процессу нужно дать как можно быстрее, сообщил ТАСС.

Руаяль указала на свое несогласие с тем, что условия и время для старта переговоров должна определять украинская сторона. По ее мнению, это не так.

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«Смысл переговоров заключается в том, чтобы остановить конфронтацию и не определять заранее результаты переговорного процесса», — отметила политик.

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Она обратила внимание, что к завершению конфликта подталкивают многочисленные мировые проблемы. Огромные средства спускают на вооружение, хотя эти деньги нужны для решения других важных и неотложных проблем, в частности, для защиты климата.

Ранее политик осуждала военную пропаганду, которой занимаются власти Украины. По ее мнению, это создает препятствия на пути к мирному урегулированию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что Россия остается открытой для переговоров с Украиной, но власти этой страны сами на законодательном уровне кодифицировали отказ от возможного диалога.

Президент Украины Владимир Зеленский выложил очередное видеообращение в своем Telegram, перечислив условия для того, чтобы переговоры с Россией начались, сообщило РИА ФАН.