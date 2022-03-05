Киевская власть практически не снабжает гуманитарной помощью жителей Донбасса. Об этом в эфире «360» рассказала бывший представитель МИД ДНР Дарья Митина.

Она рассказала, что жители ДНР и ЛНР получают больше всего гуманитарной поддержки от России. При этом помощь Киева, по ее мнению, равна «капле в море».

«Сама Украина в гуманитарной поддержке не на высоте, к сожалению. Нынешнее правительство не может одновременно реализовывать две функции: военную и гражданскую. Импотенция Киева проявляется в этом очень сильно», — рассказала Митина.

Дипломат прокомментировала решение российской стороны объявить время тишины для выхода мирных жителей из Волновахи и Мариуполя. По ее мнению, это единственное, о чем удалось договориться с Украиной.

«Условием прекращения огня была именно организация гуманитарных коридоров. Это единственное, о чем удалось договориться. Блокирование Киева тоже шло таким образом, чтобы все, кто хочет, могли выйти из города», — рассказала она.

Митина отметила, что жители Донбасса без исключений получают гуманитарную помощь от РФ. Экс-представитель МИД ДНР добавила, что проблемы есть не только в продовольствии.

«Еще повреждены многие коммуникации, нет света, отопления. <…> Коммунальным службам от Украины зачастую приходят на помощь представители нашего министерства, от МЧС, помогая устранять проблемы», — добавила дипломат.

В субботу, 5 марта, с 10:00 по московскому времени российская сторона объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.