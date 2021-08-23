Российские садоводы потребовали проверки импортных яблок

Российские садоводы попросили главу Россельхознадзора Сергея Данкверта усилить контроль за ввозимой в страну плодовой продукцией, особенно за яблоками.

Как сообщил «Коммерсант», по информации садоводов, зарубежные фермеры чаще обрабатывают яблоки препаратами, и используют запрещенные в России химикаты.

С просьбой к главе Россельхознадзора обратились союзы «Садоводы Кубани», «Садоводы Дагестана», Ассоциация садоводов России, а также Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края.

Реализацию этой инициативы, как указано в материале, может осложнить высокая зависимость России от импортных яблок.

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