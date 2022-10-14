Импорт товаров из России в страны Евросоюза увеличился в июне | 360°

Все новости

Мир

15 октября 2022, 20:05

Шольц предложил расширить границы Евросоюза

Мир

15 октября 2022, 20:03

Командованию ВСУ предрекли проблемы после утраты Starlink

Реклама

Спорт

15 октября 2022, 19:46

Российский теннисист Медведев впервые стал отцом

Подмосковье

15 октября 2022, 19:30

Мечту 9-летнего мальчика из Егорьевска исполнили в Подмосковье

Происшествия

15 октября 2022, 19:28

Разлив нефти произошел из-за аварии на трубопроводе в Коми

Наука

15 октября 2022, 19:13

Россия профинансирует проект инновационных ядерных реакторов МАГАТЭ

Спецоперация

15 октября 2022, 19:09

СМИ Украины выдали декорации к фильму за российскую технику

Власть

15 октября 2022, 19:04

Медведев пристыдил Макрона за хамские слова о роли России на Кавказе

Спецоперация

15 октября 2022, 18:59

Боевые качества наемников в рядах ВСУ снизились

Мир

14 октября 2022, 23:10

Импорт товаров из России в страны Евросоюза увеличился в июне

Читать 360tv в

За июнь 2022 года 13 стран Евросоюза начали импортировать товары из России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Самый большой объем импорта поступал в Словению. В сравнении с маем он вырос почти в два раза. Испания также увеличила показатели на  69%, а Швеция на на 48%.

Реклама

В список попали Бельгия и Польша. Кроме того, импорт увеличили Болгария, Дания, Латвия, Мальта, Румыния, Словакия, Хорватия и Эстония, написала «Политика сегодня».

Реклама

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама