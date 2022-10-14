Импорт товаров из России в страны Евросоюза увеличился в июне | 360°

Мир 14 октября 2022, 23:10 Поделиться Telegram

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Viber Импорт товаров из России в страны Евросоюза увеличился в июне

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За июнь 2022 года 13 стран Евросоюза начали импортировать товары из России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Самый большой объем импорта поступал в Словению. В сравнении с маем он вырос почти в два раза. Испания также увеличила показатели на 69%, а Швеция на на 48%.

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В список попали Бельгия и Польша. Кроме того, импорт увеличили Болгария, Дания, Латвия, Мальта, Румыния, Словакия, Хорватия и Эстония, написала «Политика сегодня».

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