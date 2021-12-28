Импорт российского топлива в Китай вырастет

Импорт российской электроэнергии в Китае значительно вырастет в будущем году. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на издание «EurAsia Daily».

Представители эксклюзивного экспортера российской электроэнергии «Интер РАО» сообщили, что контракт уже о поставке уже подписан. Ее размер составит 4,4 млрд кВт/ч.

На протяжении нескольких лет Россия поставляет в Китай более трех миллиардов кВт/ч. При этом пропускная способность между странами составляет до шести-семи кВт/ч.