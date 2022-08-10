Импорт из Греции обвалил цены на болгарские персики

Производители персиков в Болгарии заявили, что столкнулись с нездоровой конкуренцией из-за волны импорта из Греции. По словам представителя ассоциации «Болгарский персик» Косты Петрова, цены на местный урожай стремительно летят вниз, сообщило агентство БТА.

По данным издания, греческие сельхозпроизводители потеряли рынки России, Белоруссии и Украины, после чего переориентировали бизнес на Болгарию. Теперь в стране практически обесценились собственные персики.

«В начале закупочной кампании цена за килограмм персиков составляла 65 стотинок, но сейчас упала до 56 стотинок (около 16 рублей), и фабрики хотят, чтобы она снизилась еще больше. При таких затратах наши сельхозпроизводители работают в убыток. Большинство уже сдались», — пожаловался Петров.

Собеседник агентства представляет производителей Сливенской области — там выращивают три четверти национального урожая персиков, предназначенных для переработки, и около 40% десертных персиков.

Персики нормализуют работу сердца и снижают артериальное давление, заявила врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, лакомство также положительно влияет на кожу.