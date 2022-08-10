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    10 августа 2022, 20:52

    Импорт из Греции обвалил цены на болгарские персики

    Производители персиков в Болгарии пожаловались на конкуренцию из-за импорта из Греции

    Антон Ишбульдин

    Производители персиков в Болгарии заявили, что столкнулись с нездоровой конкуренцией из-за волны импорта из Греции. По словам представителя ассоциации «Болгарский персик» Косты Петрова, цены на местный урожай стремительно летят вниз, сообщило агентство БТА.

    LuAnn Hunt / Unsplash. com

    По данным издания, греческие сельхозпроизводители потеряли рынки России, Белоруссии и Украины, после чего переориентировали бизнес на Болгарию. Теперь в стране практически обесценились собственные персики.

    «В начале закупочной кампании цена за килограмм персиков составляла 65 стотинок, но сейчас упала до 56 стотинок (около 16 рублей), и фабрики хотят, чтобы она снизилась еще больше. При таких затратах наши сельхозпроизводители работают в убыток. Большинство уже сдались», — пожаловался Петров.

    Собеседник агентства представляет производителей Сливенской области — там выращивают три четверти национального урожая персиков, предназначенных для переработки, и около 40% десертных персиков.

    Персики нормализуют работу сердца и снижают артериальное давление, заявила врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, лакомство также положительно влияет на кожу.