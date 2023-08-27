27 августа 2023, 08:32
Импорт ЕС и России беспрецедентно снизился по итогам прошлого года — Боррель
Глава дипломатии ЕС Боррель: объем импорта из России упал на 58% в 2022 году
Объем импорта ЕС из России на фоне санкций снизился на 58% по итогам 2022 года, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.Он назвал такое снижение «беспрецедентным».
По словам Борреля, объем неэнергетического импорта уменьшился практически на 60%. Заметнее всего снизился ввоз драгоценных металлов, древесины, черных металлов. А в первом квартале текущего года падение импорта неэнергетических товаров достигло уже 75%, а энергетических — и вовсе 80%.
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Снизился и показатель экспорта из стран Евросоюза в Россию. В 2022 году его объем оказался на 52% ниже средних значений по итогам прошлых лет, указал Боррель.
Однако в целом антироссийская санкционная политика Евросоюза провалилась: экономика России не обрушилась и уже идет в рост. Россия смогла опередить Германию по экономическим показателям, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По мнению главы МИД Венгрии Петера Сийярто, чиновники ЕС не признают этого провала, боясь лишиться своих мест.
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