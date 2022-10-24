Импорт электроэнергии из Европы в зимний период допустили на Украине | 360°

Мир 24 октября 2022, 12:33 Импорт электроэнергии из Европы в зимний период допустили на Украине Исполнительный директор «Укрэнерго» Кудрицкий не исключил импорта электричества из Европы РИА "Новости"

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Украина может начать импортировать электроэнергию из Европы предстоящей зимой. Об этом исполнительный директор Национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил агентству «РБК-Украина».

«Я думаю, что в определенных условиях мы можем увидеть импорт в этом отопительном сезоне», — сказал Кудрицкий.

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Он напомнил, что в прошлые годы Украина импортировала электроэнергию из Белоруссии. Но сейчас это не повторится, так как страна, по его мнению, вошла в единую энергосистему с Европой.

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Кудрицкий назвал главной проблемой, которая может помешать поставкам электричества, несоответствие цен на ресурс. Европейская стоимость электроэнергии значительно выше внутриукраинской. Он указал, что технические возможности для импорта, как и механизм запроса аварийной помощи из ЕС, отлажены.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посулил Европе увеличение экспорта электроэнергии. Правда, сразу уточнил, что этому мешает российское присутствие на Запорожской АЭС.