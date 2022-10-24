Импорт электроэнергии из Европы в зимний период допустили на Украине | 360°

24 октября 2022, 12:33
Импорт электроэнергии из Европы в зимний период допустили на Украине
Исполнительный директор «Укрэнерго» Кудрицкий не исключил импорта электричества из Европы
Украина может начать импортировать электроэнергию из Европы предстоящей зимой. Об этом исполнительный директор Национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил агентству «РБК-Украина».
«Я думаю, что в определенных условиях мы можем увидеть импорт в этом отопительном сезоне», — сказал Кудрицкий.
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Он напомнил, что в прошлые годы Украина импортировала электроэнергию из Белоруссии. Но сейчас это не повторится, так как страна, по его мнению, вошла в единую энергосистему с Европой.
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Кудрицкий назвал главной проблемой, которая может помешать поставкам электричества, несоответствие цен на ресурс. Европейская стоимость электроэнергии значительно выше внутриукраинской. Он указал, что технические возможности для импорта, как и механизм запроса аварийной помощи из ЕС, отлажены.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посулил Европе увеличение экспорта электроэнергии. Правда, сразу уточнил, что этому мешает российское присутствие на Запорожской АЭС.
Электричество
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Украина
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