Действия главы государства противоречат Конституции, отметил эксперт. У президента нет полномочий на отставку судей КСУ. По мнению Погребинского, последние события говорят о юридической некомпетентности Зеленского и его окружения.

Эксперты заговорили о возможном импичменте президента. Однако Погребинский сомневается в подобном развитии событий. В Верховной раде имеются силы, готовые проголосовать за отставку Зеленского. Например, партия «Оппозиционная платформа» и фракция «Европейская солидарность». Несмотря на это нужного количества голосов в пользу импичмента они не соберут, считает Погребинский.

Ранее в интервью телеканалу BBC Зеленский назвал основание для своего ухода в отставку. Президент пообещал покинуть пост, если не добьется мира в Донбассе, напомнил сайт «Дни.ру».