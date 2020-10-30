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    30 октября 2020, 19:52

    Импичмент Зеленскому не светит — Погребинский

    Алена Макаренко

    Президент Украины Владимир Зеленский, который созвал совещание Совета нацбезопасности и направил в Раду законопроект о роспуске нынешнего состава судебного органа, может за это поплатиться. Так считает украинский политолог Михаил Погребинский, сообщило издание «Украина.ру».
    Импичмент Зеленскому не светит — Погребинский

    Действия главы государства противоречат Конституции, отметил эксперт. У президента нет полномочий на отставку судей КСУ. По мнению Погребинского, последние события говорят о юридической некомпетентности Зеленского и его окружения.

    Эксперты заговорили о возможном импичменте президента. Однако Погребинский сомневается в подобном развитии событий. В Верховной раде имеются силы, готовые проголосовать за отставку Зеленского. Например, партия «Оппозиционная платформа» и фракция «Европейская солидарность». Несмотря на это нужного количества голосов в пользу импичмента они не соберут, считает Погребинский.

    Ранее в интервью телеканалу BBC Зеленский назвал основание для своего ухода в отставку. Президент пообещал покинуть пост, если не добьется мира в Донбассе, напомнил сайт «Дни.ру».