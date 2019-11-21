Импичмент Трампа поддержали кандидаты в президенты США от демократов

В ходе двухчасовых теледебатов ряд кандидатов обвинили Трампа в коррупции, лжи и использовании полномочий в своих целях. По мнению политиков, подобные действия президента США должны караться импичментом, поэтому необходимо рассмотреть каждый эпизод в отдельности и вынести решение. Демократы напомнили, что в обычной ситуации лидер страны вовсе бы оставил свой пост, всплыви подобное наружу.