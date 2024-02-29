Мир 29 февраля 2024, 07:50 Импичмент призвали объявить Макрону из-за слов о России Политик Филиппо потребовал от парламента Франции объявить импичмент Макрону Pixabay

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Французский парламент должен объявить импичмент президенту Эммануэлю Макрону. Об этом в социальной сети X написал председатель партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его мнению, политик ненавидит свою страну и намерен втянуть ее в третью мировую войну.

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«Чтобы парламентарии наконец пошевелились, мы выдвигаем национальную петицию! В Конституции есть статья, которая требует голосования по вопросам о войне. И, наконец, статья 68: импичмент Макрону!» — добавил Филиппо.

В Париже в понедельник прошла конференция по поддержке Украины. После нее Макрон сообщил, что участники встречи обсудили вероятную отправку военных из Европы на территорию республики, но не сумели достичь консенсуса. Однако большинство европейских лидеров поспешили заявить, что не рассматривают такую возможность.

Позднее премьер Франции Габриэль Атталь уточнил, что французские военные могли бы заняться защитой границ Украины и обучением военных ВСУ.