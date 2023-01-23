Мир 23 января 2023, 06:15 Импичмент Байдена решит все проблемы человечества — Янг Политик-демократ Янг назвал отставку президента США Байдена решением всех проблем мира flickr

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Отставка действующего президента США Джо Байдена и его команды по обеспечению национальной безопасности могла бы решить многие проблемы не только этой страны, но и всего мира. Такую версию высказал в своем Twitter американский политик-демократ, кандидат в губернаторы штата Кентукки Джеффри Янг.

Он написал о том, что ответил бы на вопрос о решении «ужасной ситуации» — объявить импичмент, отстранить президента США и ответственных за национальную безопасность чиновников. Джеффри Янг назвал этот алгоритм лучшим решением любой проблемы, с которой может столкнуться человечество.

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Ранее политик уже призывал отправить Джо Байдена в отставку из-за конфликта на Украине, в Ираке, Сирии и других странах. Он предсказал крах западного империализма в случае обвала доллара и поражения киевского режима в конфликте с Россией. Джеффри Янг назвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, как и Джо Байдена, военным преступником и призвал приговорить его к 30 годам тюрьмы без права на досрочное освобождение.

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