Мир 23 января 2023, 03:27 Писательница из США раскритиковала тех, кто придерживается антироссийских взглядов Американская писательница Джонстоун: антироссийские взгляды поддерживают империалисты РИА «Новости»

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Люди, выступающие против России, являются империалистами. Таким мнением в своем Twitter поделилась американская писательница Кейтлин Джонстоун.

«Вы не противостоите России потому, что вы антиимпериалист, вы противостоите России как раз потому, что вы — империалист», — написала она.

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Писательница уточнила, что говорит о тех, кто не верит в причастность США к вооруженному конфликту на Украине. Она отметила, что антиимпериалисты во всех грехах обвиняют Россию, но в этом они объективно неправы.

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США далеко не первый месяц выделяют деньги на военную помощь Украине. Ранее председатель комитета по международным отношениям палаты представителей американского Конгресса Майкл Маккол призвал предоставить ВСУ баллистические ракеты ATACMS. По его словам, с их помощью украинская армия сможет ударить по территории Крыма и победить Россию.