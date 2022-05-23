Император Японии принял Байдена в своей резиденции

В понедельник, 23 мая, японский император Нарухито принял в своей резиденции в токийском дворце президента США Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал NHK.

О содержании разговора между императором и президентом не сообщается. Ранее Байден и Нарухито встречались в 2013 году, когда первый занимал должность вице-президента США, а второй находился в статусе наследного принца.

В предыдущий раз император Японии принимал у себя президента США в 2019 году. Тогда визит к Нарухито нанес Дональд Трамп.

После встречи с императором Джо Байден должен провести переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и встретиться с родственниками японцев, похищенных в XX веке спецслужбами Северной Кореи.

На вторник, 24 мая, в Токио запланирован саммит лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности. В него входят США, Япония, Австралия и Индия.

Ранее сообщалось о том, что в Японии прошла акция протеста против визита президента США Джо Байдена. В ней приняли участие несколько сотен человек. Японцы опасаются, что приезд американского лидера усилит напряженность в отношениях с Китаем.