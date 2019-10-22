Император Японии Нарухито вступил на престол

В Японии начался цикл церемоний провозглашения нового императора. Впервые за 30 лет Подробнее

«Объявлю здесь, на церемонии интронизации, о восшествии на престол. Я клянусь здесь во имя счастья народа и мира во всем мире, рядом с народом и согласно конституции, служить Японии и ее народу в качестве его символа», — объявил Нарухито.

Новый император надеется, что мудрость и усилия народа помогут стране расцвести еще больше. Кроме того, монарх желает, чтобы Япония внесла вклад «в дело мира и дружбы с международным сообществом и благополучия человечества».

После официальной речи императора слово перешло премьер-министру Японии Синдзо Абэ. Он вознес молитвы за процветание эпохи Рэйва и императора, а также поздравил монарха с восшествием на престол.

После этого он троекратно прокричал «бандзай», что переводится как «10 тысяч лет». Это такой японский аналог «многая лета».

За интронизацией следили две тысячи гостей, 400 из которых — главы и представители иностранных государств. Все они размахивали флагами Японии.

Новый император Нарухито стал монархом 1 мая. Незадолго до этого его отец — ныне Почетный император Японии Акихито отрекся от престола в силу преклонного возраста. Тогда Нарухито символически передали императорские регалии: меч Кусанаги-но-цуруги, яшму магатаму, Императорскую печать и печать Государства Япония. Во время церемонии провозглашения эти предметы находились у трона.