Мир 05 декабря 2023, 16:33 Иммунолог Жемчугов сообщил, что вспышка микоплазменной пневмонии в Китае вызвана известными возбудителями

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Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с радиостанцией Sputnik заявил, что вспышка микоплазменной пневмонии в Китае вызвана известными возбудителями, которые хорошо поддаются лечению.

По его словам, поводов для волнений нет, поскольку вспышку можно считать обычным сезонным заболеванием.

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«ОРВИ — это не один какой-то вирус, их десятки. Одновременно они могут вызывать похожую симптоматику: температура, головная боль, насморк, боль в мышцах», — сказал он.

При этом Жемчугов добавил, что микоплазменная инфекция не относится к карантинной инфекции.