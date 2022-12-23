Мир 23 декабря 2022, 13:35 Иммунолог Жемчугов объяснил, почему в Китае увеличивается количество заболевших ковидом Иммунолог Жемчугов: обстановка с ковидом в Китае ухудшается из-за сдерживания процесса

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Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал сообщения СМИ о том, в Китае ежедневно выявляют миллион новых случаев заражения COVID-19.

По словам медика, власти этой страны сдерживают процесс распространения вируса, поэтому эпидемиологическая обстановка не улучшается.

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«Я уже не раз говорил, что пока все люди на планете не познакомятся с новой версией „омикрона“, процесс будет продолжаться. Китай очень усиленно тормозит процесс распространения коронавируса, и там очень большое население», — сообщил Жемчугов.

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Врач добавил, что эволюция коронавируса продолжается. В скором времени у него может появиться новый хозяин — какое-то животное или млекопитающее.