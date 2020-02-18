Иммунолог рассказал о шансах россиян на Diamond Princess заразиться коронавирусом

Ярцева отметила, что пассажиры лайнера в любом случае уже общались с заболевшими и могут быть заражены. Однако это не значит, что они заболеют. По словам врача, все зависит от состояния иммунитета каждого конкретного человека.

По словам иммунолога, заразиться могли пассажиры с различными отягощающими факторами, которые ослабляют организм. Таким образом, он уже не может помешать распространению коронавируса.

Ярцева поделилась мнением, что на лайнере соблюли все необходимые условия, чтобы вирус не распространился.

«Там просто соблюдаются карантинные условия. Они явно там изолировали тех, кто заражен. Те, у кого выявлен вирус, изолированы на другие палубы. Возможно, они даже из своих номеров не выходят», — предположила врач.

Напомним, на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине у берегов Японии, находятся 2 666 туристов, включая 24 россиян, а также 1 045 членов экипажа. По данным на 17 февраля, на судне 454 заболевших коронавирусом.

Ранее «360» писал о заражении на борту лайнера первой россиянки.