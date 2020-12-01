Иммунолог объяснил, чего не надо делать после вакцинации от COVID-19

Добровольцам, участвующим в тестировании вакцины от COVID-19, не надо самим сдавать тест на антитела. Если человек все-таки так сделал, результат не стоит сообщать врачу. Эта информация не должна повлиять на исследование. Такое мнение высказал израильский иммунолог Яков Беркун.

«На западе, в частности в Израиле, нельзя подписать участников каких-либо испытаний, то есть человек имеет полное право проверять у себя все, что он хочет. Поэтому, конечно, объясняют человеку, который принимает участие в испытаниях, что это нежелательно, просят его этого не делать», — рассказал РИА «Новости» Беркун, который является профессором и заведующим отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим.

По его словам, факт того, что пациент знает или не знает, привит он или нет, никак не повлияет в итоге на его здоровье. Речь идет лишь о том, что он может субъективно описывать симптомы в своем дневнике наблюдений. В итоге это никак не скажется на репутации прививки.

Профессор пояснил, что одна часть добровольцев получает плацебо, других вакцинируют. У этих групп сравнивают симптомы, а затем заболеваемость. Причем сами люди не должны знать, что получили. Но если пациент узнал, то ему не надо для чистоты исследования говорить об этом врачу. Качество вакцинации, заметил Беркун, проверяет специальная комиссия по строгому протоколу.

Ранее в российских соцсетях появились сообщения, что ряд участников третьей стадии испытания вакцины от коронавируса сделали тесты на антитела. Некоторые эксперты сообщили, что такие действия могут поставить под сомнение качество исследования. Израильский иммунолог не исключил, что такое может происходит и в других странах.