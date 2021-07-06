Иммунолог: четвертая волна коронавируса ожидается в Европе

Премьер-министр Словении призвал Европу готовиться к четвертой волне коронавируса. Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала ИА Nation News, действительно ли европейские страны ждет рост заболеваемости.

По словам специалиста, такой исход возможен. Отметив хорошие темпы вакцинации, многие европейские страны отказались от части ограничений. Это было преждевременной мерой, считает Ярцева.

«Всем известно, что вакцинация не дает 100%-ного иммунитета. Все равно люди заболевают, но болеют легче, быстрее и меньше. Сейчас много летних отпусков, сезонных перемещений внутри Европы, допускаются даже внешние приезды, при этом снято много ограничений. Конечно, будут наблюдаться последствия в виде роста заболеваемости», — сказала иммунолог.

Ярцева подчеркнула, что волны заболеваемости коронавирусом не должны пугать. Задача человечества в том, чтобы сделать болезнь и борьбу с ней такой же обыденной, как грипп, эпидемии которого случаются каждый год и никого не пугают.

«В первую очередь нужно иммунизировать группу риска — людей, которые болеют тяжело: пожилых, с ожирением, с диабетом, с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Когда они проиммунизированы, новые вспышки не так страшны — меньше нагрузка на здравоохранение, меньше смертность», — сказала специалист.