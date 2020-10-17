Имя Жукова вернули «декоммунизированному» проспекту в Одессе

Михаил Саакашвили в свою бытность губернатором Одесской области переименовал проспект Жукова и улицу 25-й Чапаевской Дивизии. Историко-топонимическая комиссия Одессы вернула им прежние названия.

«Городская историко-топонимическая комиссия поддержала мое обращение и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии. Для этого есть все законные основания», — написал на своей странице в Facebook мэр Одессы Геннадий Труханов.

Градоначальник подчеркнул, что Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, так как является борцом с фашизмом, а бойцы Чапаевской дивизии защищали Одессу от оккупантов в годы Великой Отечественной войны. Мэр назвал это решение победой и напомнил, что проспект и улицу переименовали личным решением Саакшвили.

Труханов заявил, что впереди еще много работы и городские власти сделают все возможное, чтобы восстановить историческую справедливость. Проспект Жукова ранее переименовали в проспект Небесной Сотни, а улицу 25-й Чапаевской Дивизии — в улицу Инглези.