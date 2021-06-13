Имя нового спикера Кнессета объявили в Израиле

Новым спикером парламента Израиля 13 июня стал представитель партии «Еш Атид» Мики Леви. Он был избран путем голосования в ходе специального заседания.

За него проголосовали 67 парламентариев, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию, которую ведет официальный телеканал Кнессета.

Специальное заседание Кнессета, на котором к присяге будет приведено коалиционное правительство Израиля, созданное противниками премьер-министра Биньямина Нетаньяху, началось в 16:00.

Коалицию смог сформировать лидер оппозиционной партии «Еш Атид» Яир Лапид по итогам выборов в Кнессет 24-го созыва. Она получила название «блок перемен». Коалиция опирается на минимальное парламентское большинство — это 61 депутатский голос в 120-местном Кнессете.

Лидеры восьми партий, прошедших в Кнессет: «Еш Атид», «Ямина», «Кахоль-Лаван», «Авода», «Тиква Хадаша», «Мерец», «Наш дом — Израиль» и РААМ, подписали коалиционные соглашения с Лапидом.

Первым в ротации премьер-министром Израиля, согласно условиям заключенных коалиционных договоренностей, станет лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет, примерно через два года его сменит лидер «Еш Атид» Яир Лапид.