Имя Эрдогана трижды написали с ошибкой в соцсетях офиса Зеленского

В соцсетях офиса президента Украины трижды ошиблись в имени президента Турции. Всего постов о визите Реждепа Тайипа Эрдогана было четыре. Процент успеха оказался критически низким.

В двух сообщениях за 1 февраля, где говорится о встрече турецкого лидера с украинским президент Владимиром Зеленским, второе имя президента Турции написано с ошибкой — Таїп, вместо Тайїп. На ошибку обратило внимание издание Facenews.

Как заметили на сайте «Страна.ua», 3 февраля офис вновь допусти оплошность. Имя турецкого президента было неправильно написано в посте и в подписи к видео, сделанном в Мариинском дворце.

Команда украинского президента не первый раз пишет с ошибками. По их милости Зеленский уже называл Канаду «Канадией», а столицу государства переименовал из Оттавы в Торонто. Офис также путал в 2019 году Латвию и Литву.

По прибытии в Киев Реджеп Эрдоган обратился к встретившему его почетному караулу со словами: «Слава Украине!».