Имя для детеныша суматранского тигра предложили выбрать в Лондонском зоопарке

Сотрудники Лондонского зоопарка устроили конкурс, в котором предложили выбрать имя для детеныша суматранского тигра. Об этом написал ОТР.

Малыш появился на свет месяц назад, однако пол котенка специалисты смогли определить лишь сейчас.

В зоопарке рассказали, что детеныш растет активным и любопытным. Сейчас он питается исключительно маминым молоком и иногда выходит гулять с родителями в открытый вольер.

В дикой природе суматранских тигров осталось всего 300 особей.