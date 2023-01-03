Мир 03 января 2023, 08:29 «Имитация побед за инвестиции». The Times объяснила, как Зеленский будет отдавать деньги Западу The Times: Зеленский вернет Западу вложенные инвестиции за счет имитации побед РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен отбить вложенные в него деньги за счет имитации добытых побед на фронте, хотя у западных уже существует усталость от необходимости постоянных финансовых вливаний. Об этом в материале для издания The Times написал журналист Марк Галеотти.

«Зеленский продолжить имитировать военные успехи в боевых действиях для создания позитивной картинки для Запада, чтобы не потерять финансовую поддержку», — считает Галеотти.

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По мнению колумниста, украинский президент преподносит боевые действия, как сражение за всю цивилизацию в целом.

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«Запад постепенно истощает собственные ресурсы ради поддержки лично Зеленского», — добавил он.

Ранее бывший генерал НАТО Ханс-Лотар Домрезе выразил уверенность, что перемирие и полное прекращение боевых действий на Украине наступит летом 2023 года. По его мнению, стороны придут к пониманию о необходимости диалога.

Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не готова разговаривать с Украиной на основе «формулы мира», предложенной Зеленским.