Имиджмейкер высказался об образе Тихановской

Манера держаться бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской производит впечатление человечности. Кроме того, она придерживается естественного стиля без пафоса, считает имиджмейкер Дженнифер Грант.

«Я не заметила ярко выраженных перемен во внешности Светланы до и после выборов. Нет ощущения, что Светлана следует какой-то предписанной модели или стилю во внешности и гардеробе. Она появляется очень естественной, а не пафосной, как многие другие политики», — привело РИА «Новости» слова президента американской компании Jennifer Grant International.

Грант отметила, что от стиля Тихановской складывается впечатление человечности и простоты. Кроме того, ее манера держаться наводит на мысль о глубоких личных убеждениях о ее стране и народе.

«У нее прекрасная внешность, и я могу представить ее в городском или классическом стиле. Облегающие платья до колена сочных цветов с качественным аксессуарами и минимум ювелирных украшений. Ей лучше, когда волосы не закрывают лицо», — подчеркнула специалист.

По словам Грант, Тихановская обладает сдержанными, но притягательными манерами и утонченной харизмой.

Светлана Тихановская 9 августа участвовала в выборах президента Белоруссии со стороны оппозиции. По итогам голосования ее обошел действующий глава страны Александр Лукашенко. Несогласные с результатами начали устраивать митинги. По словам Тихановской, протестные акции будут продолжаться.