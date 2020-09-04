Имиджмейкер высказался об образе Тихановской
«Я не заметила ярко выраженных перемен во внешности Светланы до и после выборов. Нет ощущения, что Светлана следует какой-то предписанной модели или стилю во внешности и гардеробе. Она появляется очень естественной, а не пафосной, как многие другие политики», — привело РИА «Новости» слова президента американской компании Jennifer Grant International.
Грант отметила, что от стиля Тихановской складывается впечатление человечности и простоты. Кроме того, ее манера держаться наводит на мысль о глубоких личных убеждениях о ее стране и народе.
«У нее прекрасная внешность, и я могу представить ее в городском или классическом стиле. Облегающие платья до колена сочных цветов с качественным аксессуарами и минимум ювелирных украшений. Ей лучше, когда волосы не закрывают лицо», — подчеркнула специалист.
По словам Грант, Тихановская обладает сдержанными, но притягательными манерами и утонченной харизмой.
Светлана Тихановская 9 августа участвовала в выборах президента Белоруссии со стороны оппозиции. По итогам голосования ее обошел действующий глава страны Александр Лукашенко. Несогласные с результатами начали устраивать митинги. По словам Тихановской, протестные акции будут продолжаться.