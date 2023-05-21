Мир 21 мая 2023, 07:33 Имидж Зеленского на Западе изменился после призыва атаковать объекты в России — СМИ «Известия»: имидж Зеленского на Западе изменился после призыва ударить по России Flickr

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Имидж президента Украины Владимира Зеленского изменился на Западе после новой утечки секретных документов Пентагона. На это указали обозреватели «Известий».

Согласно документам, попавшим в Сеть, украинский лидер планировал захватить несколько населенных пунктов в РФ для оказания «давления» на российскую сторону. Помимо этого политик хотел нанести ракетные удары по территории страны и повредить нефтепровод «Дружба». Всплывшие сведения нанесли удар по выстроенному Зеленским имиджу «жертвы» и показали, что США поддерживают очередной коррумпированный режим, отметили авторы статьи.

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«Опубликованные данные бросают тень на весь „украинский проект“ Белого дома. Выходит, что речь идет об очередном случае поддержки еще одного коррумпированного режима, как это было в Индокитае и Афганистане», — указано в публикации.

Зеленский прибыл на самый G7 в Хиросиму, в воскресенье он планирует провести переговоры с президентом США Джо Байденом. Тема диалога осталась неизвестной.

Ранее сообщалось, что американский президент намерен выделить украинским властям новый пакет военной помощи на 375 миллионов долларов.