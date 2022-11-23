Мир 23 ноября 2022, 12:50 Именно США решают, что и как делать Европе — депутат Аксаков Депутат Аксаков заявил, что США определяют, у кого Европа может покупать нефть

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков в разговоре с радиостанцией Sputnik заявил, что именно Соединенные штаты решают, у кого Европа может закупать нефть.

Ранее стало известно, что США не будут запрещать финансовые операции, связанные с поставками российской нефти в Хорватию и Болгарию, а также в те европейские страны, которые не имеют выхода к морю.

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«Америка явно показывает, кто хозяин в Европе. То есть она определяет, что делать Европе, у кого покупать нефть», — добавил Аксаков.

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Депутат подчеркнул, что для стран, которые не имеют выхода к морю, нефть будет слишком дорогой.