Именем Родченкова назвали антидопинговый закон
Приговоры американские суды смогут выносить за допинг на соревнованиях, где участвуют спортсмены из Соединенных Штатов, уточнили в Антидопинговом агентстве США (USADA).
Проект закона единогласно приняли в Палате представителей. Теперь документ передадут на подпись американскому президенту Дональду Трампу.
«Закон предоставит инструменты, необходимые для защиты спортсменов и привлечения к ответственности за допинговые заговоры, которые порочат сам спорт <…> и наносят вред спортсменам», — говорится в публикации USADA.
В агентстве добавили, что «акт Родченкова» установит наказание за «мошеннические схемы с допингом, которые грабят спортсменов, граждан и представителей бизнеса». Защиту благодаря ему получат и информаторам, а обманутым в результате допинговых сговоров спортсменам предоставит возмещение.
«Это важнейший день в борьбе за чистый спорт во всем мире. Мы с нетерпением ждем, когда закон изменит правила игры для чистых спортсменов к лучшему», — заключили в USADA.
Законопроект, уточнила газета «Известия», стал примером экстерриториального применения американской юстиции. Документ касается всех имеющих отношение к допингу. Причем вне зависимости от нахождения в юрисдикции США.