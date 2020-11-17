Именем Родченкова назвали антидопинговый закон

В США за применение допинга на соревнованиях теперь будет грозить уголовная ответственность. Законопроект приняли в Сенате и назвали в честь информатора WADA Григория Родченкова.

Приговоры американские суды смогут выносить за допинг на соревнованиях, где участвуют спортсмены из Соединенных Штатов, уточнили в Антидопинговом агентстве США (USADA).

Проект закона единогласно приняли в Палате представителей. Теперь документ передадут на подпись американскому президенту Дональду Трампу.

«Закон предоставит инструменты, необходимые для защиты спортсменов и привлечения к ответственности за допинговые заговоры, которые порочат сам спорт <…> и наносят вред спортсменам», — говорится в публикации USADA.

В агентстве добавили, что «акт Родченкова» установит наказание за «мошеннические схемы с допингом, которые грабят спортсменов, граждан и представителей бизнеса». Защиту благодаря ему получат и информаторам, а обманутым в результате допинговых сговоров спортсменам предоставит возмещение.

«Это важнейший день в борьбе за чистый спорт во всем мире. Мы с нетерпением ждем, когда закон изменит правила игры для чистых спортсменов к лучшему», — заключили в USADA.

Законопроект, уточнила газета «Известия», стал примером экстерриториального применения американской юстиции. Документ касается всех имеющих отношение к допингу. Причем вне зависимости от нахождения в юрисдикции США.