Имена погибших летчиков увековечат в Барановичах

В белорусских Барановичах увековечат имена двух летчиков, погибших при катастрофе самолета Як-130. Об этом сообщило местное издание «Наш край».

Имена майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиты Куконенко увековечат за их геройский поступок, заявил глава Барановичского горисполкома Юрий Громаковский.

Власти могут назвать в честь погибших летчиков сквер или улицу либо установить памятный знак. Этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время.

Самолет Як-130 разбился в Барановичах 19 мая. Момент крушения самолета попал на видео. Воздушное судно упало в частном секторе. В Минобороны Белоруссии сообщали, что экипаж при выполнении тренировочного полета обнаружил техническую неисправность.

Белорусский президент Александр Лукашенко накануне сообщил, что причиной крушения военного самолета стал отказ всех уровней системы управления. Лукашенко отметил, что всего в учениях принимали участие пять самолетов. Глава республики указал, что летчики до последней секунды боролись за спасение людей, пытаясь отвести самолет от жилых кварталов.