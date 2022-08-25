Военный аналитик Виктор Литовкин обсудил с РИА ФАН сообщение внешнеполитического ведомства ФРГ о том, что Вооруженные силы Германии столкнулись с «абсолютным дефицитом собственных запасов оружия».

«Думаю, что жалобы немецких политиков на острую нехватку оружия для Украины действительно имеют под собой основания. Для них не имеет смысла вводить таким образом в заблуждение Россию. Потому что нашей стране без разницы, есть ли у них возможность оказать помощь вооружениями Киеву, или нет», — объяснил Литовкин.

По его мнению, заявление о нехватке оружия говорит о том, что Германия снова пытается соскочить с тех геополитических «рельс», на которые их толкают Штаты.

«Американцы изо всех сил давят на то, чтобы запустить работу немецких оборонных предприятий, таких, как „Рейнметалл“, „Блом унд Фосс“, консорциума „МБДА Дойчланд“ и десятков других», — продолжил собеседник информагентства.

По его словам, американские власти пытаются заставить Германию выделить из федерального бюджета миллиарды евро на запуск своего военно-промышленного комплекса, однако руководство ФРГ сопротивляется этому.