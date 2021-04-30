Имеющие отношение к воде вещества нашли в астероиде Рюгу

Предварительный анализ фрагментов астероида Рюгу показал вероятность наличия в них веществ, которые имеют отношение к воде. Небесное тело доставил на Землю японский зонд «Хаябуса-2».

«Во время предварительного анализа при помощи инфракрасного облучения были обнаружены вещества, имеющие отношение к воде», — заявил руководитель проекта «Хаябуса-2» Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Макото Есикава. Его процитировал ТАСС.

По словам Есикавы, агентство получит дополнительные данные после подробного анализа фрагментов. Исследование начнется в июне.

Телеканал NHK 27 апреля сообщил, что результаты предварительного анализа образцов астероида показали возможность наличия в них органических веществ.

Есикава в комментарии ТАСС добавил, что JAXA с середины 2022 года будет рассмотреть заявки на изучение образцов астероида Рюгу от зарубежных ученых. В том числе и российских.

«Хаябуса-2» 5 декабря 2020 года отправил на Землю капсулу с фрагментами астероида Рюгу. Она успешно приземлилась на юге Австралии. Там ее нашли японские специалисты.

Диаметр астероида Рюгу, пересекающего орбиты Земли и Марса, — порядка 900 метров.