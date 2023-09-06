Эксклюзив 06 сентября 2023, 14:12 «Имеет все шансы». Возможное сближение Словакии и России назвали важным звонком для Европы Политолог Колчин: Словакию могут возглавить пророссийские силы Unsplash

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Словакия может стать первой пророссийски настроенной европейской страной и показать успешный пример другим государствам ЕС. Об этом «360» заявил политолог Петр Колчин.

«Словакия — одна из довольно консервативных стран Европы, она имеет все шансы получить консервативное правительство, которое будет дружественно настроено к России», — отметил эксперт.

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По его словам, в ЕС есть много партий, которые хотели бы активно взаимодействовать с РФ. Эти политические движения объединяли антиамериканские настроения, а также общие взгляды на геополитику, мир и место Европы в нем.

«Пророссийские силы набирают популярность и в Германии, и в Италии, и во Франции и практически по всему Европейскому союзу. Поэтому Словакия может стать первым, но очень важным звоночком в новой общеевропейской тенденции», — добавил Колчин.

Политолог уверен, что сотрудничество с другими странами Евросоюза принесет России выгоду. Так, Словакия, несмотря на небольшую территорию, будет обладать определенным экспортным потенциалом и рынком сбыта российских товаров.

Ранее западные СМИ сообщали, что Словакия после парламентских выборов может взять консервативный политический курс. В случае победы бывшего премьер-министра Роберта Фицо страна станет союзником России.