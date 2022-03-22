«Им все должны». Украинцы пожаловались на холодный прием в Европе

Украинцы стали жаловаться в соцсетях на то, что их плохо принимают в Европе, однако сами ведут себя в гостях не лучшим образом. Об этом написал сайт kр.ru.

Украинская блогер и телеведущая Рамина Эсхакзай сообщила изданию, что решила вывезти мать и сестру в одну из европейских стран. Семья еще не закончила путь, но «уже хочется обратно», заметила ведущая. По ее словам, на дорогах подрезают машины с украинскими номерами. На парковках таким автомобилям не уступают места. Эсхакзай пожаловалась, что попросила местную жительницу подвинуть свою машину на парковке у торгового центра, но та огрызнулась и потребовала «не указывать» ей в ее родной стране.

По словам телеведущей, ей и ее семье «еще не встречались на пути хорошие люди».

«Не нужно надеяться, что здесь с распростертыми объятиями встретят и скажут: „Как же здорово, что с наших налогов вам будут платить пособия“», — резюмировала она и посоветовала украинцам «брать с собой деньги и ничего ни у кого не просить».

С холодным приемом столкнулась и украинка Татьяна Коваленко. Она рассказала в соцсетях, что за нарушение ПДД с нее «взяли штраф в два раза больше, чем с поляков».

Беженка из Винницы Светлана отметила, что 70% людей не рады видеть украинцев за границей и «только по 10% пытаются чем-то помочь».

Однако уехавшая в Польшу из Киева Мария Чумак заметила, что «видела много постов о хамском поведении украинцев» в других странах. Женщина с Украины, которая после эвакуации живет с Марией и еще пятью людьми в одной квартире, считает, что «ей все должны», отказывается успокаивать своего кричащего ребенка. Кроме того, по словам Марии, украинские беженцы весьма придирчивы: «то не такие памперсы, то такое они едят, такое не носят».

Волонтер из Польши Андрей поведал о случаях, когда под видом беженцев украинцы, которые давно находятся в стране на заработках, берут еду и вещи в волонтерских центрах — а иногда и «не берут, а просто крадут, вытаскивают из машин коробки с гуманитарной помощью».

Мария Чумак призвала беженцев пересмотреть свое поведение, поскольку от этого зависит восприятие Украины за рубежом.