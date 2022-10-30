«Им нужно больше смертей». Захарова обвинила власти Украины в срыве зерновой сделки | 360°

Мир 30 октября 2022, 14:31 «Им нужно больше смертей». Захарова обвинила власти Украины в срыве зерновой сделки Представитель МИД Захарова обвинила президента Украины в срыве зерновой сделки РИА "Новости"

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Зерновую сделку сорвал президент Украины Владимир Зеленский, чтобы к ядерному шантажу, которым он занимается, добавился еще и продовольственный. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Им (властям Украины — прим. ред.) мало денег и оружия. Им нужно больше смертей. На этом адском троне держится киевский режим: деньги, оружие, смерть», — написала Захарова.

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Она обратила внимание на высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о «российском пиаре на голоде». Украинский министр заявил, что Россия, разрушив зерновой коридор, блокирует два миллиона тонн зерна для Алжира, Йемена, Вьетнама, Бангладеш и других стран.

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В ответ Захарова напомнила, что Россия давно бесплатно предлагала передать свои удобрения нуждающимся странам. Об этом ранее говорили президент РФ Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров.

Помимо этого, она указала на то, что Россия готова безвозмездно поставить до 500 тысяч тонн своих зерновых беднейшим странам мира.

«Киевский режим от свойственной себе алчности жадничает отдавать всем все, даже когда другие дарят другим», — заметила представитель МИД.

О выходе из зерновой сделки Минобороны РФ заявило накануне после того, как ВСУ совершили теракт против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора.

По данным ведомства, атаку готовила украинская сторона при поддержке специалистов подразделения ВМС Великобритании.