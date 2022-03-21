«Им некуда будет деваться». ВСУ начнут сдаваться российским военным в ближайшие дни

Украинские военнослужащие начнут сдаваться российским войскам в ближайшие дни. Это произойдет после разделения основной группировки ВСУ, заявил «360» директор музея войск ПВО, историк Юрий Кнутов.

«Российская армия и Народная милиция ЛДНР основные силы сосредотачивают фактически на рассечении пополам вот этой группировки, которая находится на Донбассе. Я ее называю Славянско-Краматорская. Она является основной боевой единицей ВСУ», — рассказал эксперт.

Он добавил, что российские военные должны рассечь эту группировку пополам и добивать ее с севера и юга. По словам Кнутова, это должно произойти в течение нескольких дней или максимум недели.

«После того, как одна группировка будет разбита на две части, я думаю, что даже с психологической точки зрения, ВСУ начнут сдаваться, им просто деваться некуда будет в силу того, что отходить в центр Украины невозможно, потому что при любом построении в колонну наша беспилотная авиация даст целеуказание, что накрываем либо артиллерией, либо прилетают наши штурмовики, бомбят и уничтожают эти цели», — пояснил историк.

Он подчеркнул, что речь еще не идет о котле, но вырваться из такой ситуации украинским бойцам будет невозможно. Сейчас задача по ликвидации группировки практически выполнена. Об этом говорят ежедневные сводки Минобороны.