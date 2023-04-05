Мир 05 апреля 2023, 17:30 «Им и без нас хорошо». Лавров заявил, что Россия не вмешивается в дела США Глава МИД Лавров: Россия не вмешивается в дела США Unsplash

Читать 360tv в

Россия не вмешивается в дела Соединенных Штатов, напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на просьбу журналистов прокомментировать скандал вокруг бывшего президента США Дональда Трампа. Фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» с этим заявлением выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Обратившись к Лаврову, журналист и сам отметил, что Россия не вмешивается в американские проблемы, но добавил, что все-таки в США впервые судят бывшего президента.

Реклама

«Вы же сами сказали: мы не вмешиваемся. Мне кажется, им и без нас хорошо», — отозвался министр.

Трампа арестовали накануне. Он почти сразу написал об этом в соцсетях, признавшись, что происходящее кажется ему сюрреализмом, и он не в силах поверить, что «это происходит в Америке». Бывшему американскому лидеру предъявили обвинение в скрытых выплатах порноактрисе перед президентскими выборами за молчание об их романе.