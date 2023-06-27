Мир 27 июня 2023, 03:28 Илона Маска встревожило предположение о вероятной «американизации» украинского конфликта Flickr

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Владелец соцсети Twitter Илон Маск обеспокоен из-за мнения предпринимателя из США Дэвида Сакса о призыве к «американизации» украинского конфликта в случае уничтожения Запорожской АЭС. Об этом миллиардер написал в своем аккаунте в соцсети.

Сакс ранее напомнил, что сенаторы США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь недавно внесли в верхнюю палату американского Конгресса резолюцию, в которой говорится о гарантиях для Киева со стороны НАТО, если ядерный объект на Украине будет уничтожен. По словам предпринимателя, после появления документа Киев указал на планы РФ якобы разрушить атомную электростанцию.

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Сакс отметил, что в случае взрыва на ЗАЭС никому не будет известен истинный виновник происшествия, однако СМИ по рефлексу обвинят в этом российскую сторону. Из-за этого у тех, кто желает втянуть Вашингтон в украинский конфликт, появился стимул для уничтожения станции.

«Тревожно», — прокомментировал Маск в ответ на пост Сакса.

Ранее экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что лидер Украины Владимир Зеленский хочет устроить ядерную катастрофу на Запорожской АЭС, чтобы обвинить в этом Россию. По его словам, киевский режим может сотворить «ужасающие акты экологического терроризма».