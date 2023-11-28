28 ноября 2023, 22:55
Илона Маска пригласили в сектор Газа
Движение ХАМАС пригласило Илона Маска посетить Газу и оценить ситуацию
Миллиардера Илона Маска призвали в сектор Газа для оценки ситуации и масштабов преступлений, совершенных против местных жителей. Приглашение озвучил представитель движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан, сообщил телеканал Al Jazeera.
«Мы приглашаем Илона Маска посетить сектор Газа [так же], как он посетил Израиль, чтобы увидеть масштабы массовых убийств и преступлений, совершенных против нашего народа», — подчеркнул Хамдан.
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Днем 27 ноября Маск прибыл в Тель-Авив, где встретился с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Власти страны планировали показать бизнесмену «зверства», совершенные членами ХАМАС. Ранее в визите в Израиль отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это объяснили тем, что приезд украинского лидера в отличие от американского миллиардера не принесет пользы руководству страны.
Илон Маск
Конфликт Израиля и Палестины
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