Мир 11 февраля 2024, 22:53 Илона Маска обязали дать показания о приобретении Twitter Суд в Калифорнии обязал Маска дать показания о покупке Twitter Unsplash

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Федеральный суд Калифорнии обязал американского бизнесмена Илона Маска дать показания в рамках расследования о законности приобретения им социальной сети Twitter. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Делом занимается комиссия по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов. Точную дату и место дачи показаний должны определить в течение недели.

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Маск закрыл сделку по приобретению Twitter на сумму 44 миллиарда долларов 27 октября 2022 года. В октябре 2023-го Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала на Маска в суд, чтобы вынудить его явиться для дачи показаний.

Ранее журналисты подсчитали, что принадлежащая предпринимателю Илону Маска компания Х, владеющая одноименной соцсетью, стоит примерно 19 миллиардов долларов. Издание напомнило, что в марте корпорация предложила своим работникам акции на сумму в 20 миллиардов долларов.