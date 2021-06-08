Илона Маска и Джеффа Безоса уличили в уклонении от уплаты налога

Богатейшие американцы уклоняются от уплаты подоходного налога либо платят менее 1% от обязательного ежегодного платежа. Среди уклонистов оказались Илон Маск, Джефф Безос, Майкл Блумберг и Марк Цукерберг, сообщило издание ProPublica.

По данным журналистов, с 2014 по 2018 год основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заработал 13,9 миллиарда долларов и заплатил 455 миллионов налога. Эквивалент налоговой ставки, таким образом, составил всего 3,27%. В 2018 году миллиардер вообще не платил подоходный налог.

Аналогичным образом поступил предприниматель Карл Айкан. Он занимает 40-е место в списке самых богатых американцев. В 2016 и 2017 годах Айкан закрыл глаза на необходимость уплаты налога. В то время как его валовой доход оценивается в 544 миллиона долларов.

Бизнесмен Майкл Блумберг заработал два миллиарда долларов в 2018 году и заплатил с них только 3,7% налоговой ставки (70,7 миллиона долларов).

Доход главы Amazon Джеффа Безоса с 2014 по 2018 год составил 99 миллиардов долларов. Но при этом его реальная налоговая ставка составила 0,98% — он заплатил 4,33 миллиарда долларов. В 2007 году предприниматель подоходный налог не платил.

Авторы расследования попытались получить комментарии у героев своего материала. Блумберг, Айкан и Уоррен Баффетт заявили, что заплатили налоги в необходимом размере.

Представитель Джорджа Сороса объяснил, что в период между 2016 и 2018 годами бизнесмен понес большие убытки из-за падения акций, поэтому не платил подоходные налоги. Пресс-секретарь Безоса не стал комментировать данные о налогах основателя Аmаzоn. А Илон Маск в ответ на запрос прислал вопросительный знак: «?».