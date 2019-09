Илона Маска хитростью пригласили на краснодарский форум

Основателя SpaceX ждут в России. Предприниматели Краснодарского края позвали Илона Маска на форум для малого бизнеса. Для этого возле его офиса установили тематический билборд и посвятили главе американской компании песню.

Рекламный щит появился в Лос-Анджелесе, сообщил портал «Кубань 24» со ссылкой на организаторов форума «Дело за малым!» На билборде есть надпись — Kak tebe takoe, Elon Musk? — и QR-код. Последний ведет на промо-сайт мероприятия.

По информации администрации Краснодарского края, разместил баннер один из спикеров форума, имя которого не разглашается.

Реализацией проекта занималось краснодарское креативное агентство, уточнил «Югополис».

Организаторы форума сняли для Илона Маска персональное видеобращение. Предприниматели спели песню Only Elon in Our Hearts на мелодию «Крылатых качелей» из фильма «Приключения Электроника».

Всех, кто хотел бы видеть Маска в России, просят делиться ссылками на приглашение и делать репост видео в социальных сетях.

История мема «Как тебе такое, Илон Маск» началась в 2018 году. Связан он с очередным достижением основателя SpaceX и посвященными ему новостями. Шутка стала известна всему миру. В Сети до сих пор не прекратился челлендж, в котором упоминают предпринимателя.