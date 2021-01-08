Илон Маск запостил мем на тему штурма Капитолия

Илон Маск отнесся к штурму Капитолия с иронией. Он опубликовал на своей странице в Twitter мем с фото Джейка Анжели — одного из захватчиков здания Конгресса в костюме шамана с рогами бизона на голове — и надписью: «Вот что происходит, когда отменяют фестиваль Burning Man».

Фестиваль Burning Man проходит каждый год в пустыне Блэк-Рок в штате Невада. На него съезжаются люди в странных костюмах. В 2020 году мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.

Накануне состояние Илона Маска выросло до 185 миллиардов долларов. Американский предприниматель стал самым богатым человеком в мире. Он потеснил с первого места владельца компании Amazon Джеффа Безоса.

6 января члены Конгресса США собрались на заседание по вопросу утверждения Джо Байдена на посту президента страны. Его пришлось прервать, так как в Капитолий ворвались несогласные с итогами выборов сторонники Дональда Трампа. Во время беспорядков погибли пять человек, включая полицейского и ветерана ВВС Соединенных Штатов.