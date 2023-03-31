Мир 31 марта 2023, 18:57 Илон Маск запланировал посетить Китай Reuters: американский предприниматель Илон Маск посетит Китай в апреле flickr

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Американский бизнесмен, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск посетит Китай в апреле. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным источника, предприниматель встретится с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном. Для Маска это будет первый визит в КНР после пандемии коронавирусной инфекции.

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Завод Tesla в Шанхае работает с 2019 года. Китай для компании является вторым по объему рынком сбыта. После проведенной модернизации предприятие способно ежегодно производить около миллиона электромобилей Model Y и Model 3.

Ранее сообщалось, что растущее влияние Маска для администрации президента Джо Байдена стало «головной болью». По данным агентства Bloomberg, наибольшую обеспокоенность вызывает связь бизнесмена с Китаем и ближневосточными странами, из-за чего он может подпасть под иностранное влияние.

В конце 2022 года Маск публично раскритиковал действия Федеральной резервной системы США.