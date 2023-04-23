Мир 23 апреля 2023, 16:58 Илон Маск заявил, что передал Украине 100 миллионов долларов Бизнесмен Илон Маск заявил, что пожертвовал Украине 100 миллионов долларов flickr

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Американский предприниматель Илон Маск рассказал о финансовой помощи, которую оказал Украине. По его словам, сумма составляет 100 миллионов долларов, написал бизнесмен в Twitter.

Так Маск ответил на слова американского писателя Стивена Кинга, который предложил передать его синюю галочку, обозначающую подлинность аккаунта в соцсети, фонду помощи Украине.

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«Я пожертвовал 100 миллионов долларов Украине, а сколько ты пожертвовал?» — написал владелец Twitter.

Он дополнил, что при этом его компании отказались от материальной поддержки Министерства обороны Соединенных Штатов.

Напомним, Маск сообщил, что лично оплачивает подписку на Twitter Blue для трех знаменитостей: писателя Стивена Кинга, актера Уильяма Шетнера и баскетболиста Леброна Джеймса. Ранее они высказывали недовольство по поводу введения платной подписки в соцсети за сохранение синей галочки. Сейчас сумма за верификацию составляет восемь долларов, причем отдавать ее придется ежемесячно.