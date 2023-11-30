30 ноября 2023, 06:07
Илон Маск заявил, что не станет голосовать на президентских выборах за Байдена
Маск отказался отдать свой голос за Байдена на выборах президента США
Американский миллиардер Илон Маск не будет голосовать на выборах в президенты США в 2024 году за нынешнего лидера Штатов Джо Байдена. Об этом он сообщил во время конференции издания The New York Times.
«Думаю, что я не стал бы голосовать за Байдена», — сказал бизнесмен.
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Маск не стал отвечать на вопрос, отдаст ли свой голос за экс-президента страны Дональда Трампа. Политик ранее обещал, что вернется на пост лидера государства.
Ранее крупные компании Paramount, Sony Pictures и Lionsgate приостановили размещение рекламных постов в соцсети Х, которая принадлежит Илону Маску. Также это сделали Walt Disney, IBM и Apple.
Такие меры представители бизнеса объяснили отношением миллиардера к евреям. Бизнесмен согласился с позицией интернет-пользователя о том, что еврейские сообщества проявляют ненависть в отношении «белых людей» и при этом требуют прекратить дискриминацию к самим себе.
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