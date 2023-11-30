Мир 30 ноября 2023, 06:07 Илон Маск заявил, что не станет голосовать на президентских выборах за Байдена Маск отказался отдать свой голос за Байдена на выборах президента США Википедия

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Американский миллиардер Илон Маск не будет голосовать на выборах в президенты США в 2024 году за нынешнего лидера Штатов Джо Байдена. Об этом он сообщил во время конференции издания The New York Times.

«Думаю, что я не стал бы голосовать за Байдена», — сказал бизнесмен.

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Маск не стал отвечать на вопрос, отдаст ли свой голос за экс-президента страны Дональда Трампа. Политик ранее обещал, что вернется на пост лидера государства.

Ранее крупные компании Paramount, Sony Pictures и Lionsgate приостановили размещение рекламных постов в соцсети Х, которая принадлежит Илону Маску. Также это сделали Walt Disney, IBM и Apple.

Такие меры представители бизнеса объяснили отношением миллиардера к евреям. Бизнесмен согласился с позицией интернет-пользователя о том, что еврейские сообщества проявляют ненависть в отношении «белых людей» и при этом требуют прекратить дискриминацию к самим себе.