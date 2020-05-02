Илон Маск захотел продать все свои вещи и дом

Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск объявил 1 мая на своей странице в Twitter о том, что собирается продать почти все свое имущество.

«Я продаю почти все свое физическое имущество. У меня не будет дома», — написал он.

Потом он подписал: «Моя девушка зла на меня». Также Маск потом вдруг заявил, что «стоимость акций Tesla слишком высока, имхо».

Ранее Маск в Twitter выступил против действующего в США карантина и назвал его «фашизмом». Он также пожаловался, что Tesla не может возобновить свое производство в Калифорнии из-за ограничений, и назвал ситуацию с пандемией «серьезным риском» для бизнеса.

В ответ на это американский политолог Дэниел Уорнер заявил, что такие слова неприемлемы, а «богатство Маска не делает его экспертом в вирусах», хоть сам он и чувствует себя защищенным благодаря богатству.