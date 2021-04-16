Илон Маск за рулем Cybertruck посетил новый завод Теslа в Техасе

Илон Маск посетил стройплощадку завода Giga Texas в Техасе, причем сделал это на знаменитом электропикапе Cybertruck. Фотографии визита миллиардера появились на Reddit.

Многие пользователи решили, что это намек.

Глава Tesla в своем микроблоге в Twitter подтвердил, что действительно посетил этот строящийся завод, где будут выпускать элетропикап.

Точное время запуска серийного производства Cybertruck пока неизвестно. Предположительно, это может произойти только в 2022 году. При этом еще два года назад нью-йоркские инженеры разработали для пикапа бронированный постапокалиптический Cyberbunker, который можно будет разместить даже на Марсе.

Судя по новым фото, дизайн пикапа пока так и не поменяли, хотя после премьеры новинки разработчики говорили, что и внешний, и внутренний вид машины будет доработан.