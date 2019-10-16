Илон Маск выступит на краснодарском бизнес-форуме. Пока только по видеосвязи

Кубанские бизнесмены проявили смекалку и пригласили на форум малого и среднего бизнеса «Дело за малым» Илона Маска. Инженер этот ход оценил и теперь выступит на мероприятии по видеосвязи.

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«Могу сообщить, что на данный момент времени занимаемся организацией прямого телемоста Илона Маска, который состоится 18 октября, вечером, на площадке форума «Дело за малым», — рассказал ТАСС руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов.

Несколько недель назад предприниматели из Краснодарского края разместили около офиса Илона Маска в Калифорнии рекламный баннер с надписью Kak tebe takoe, Elon Musk?

На плакате они написали адрес сайта форума «Дело за малым» и QR-код, который ведет на портал мероприятия. Основатель Sрасе X, отвечая на вопрос одного из пользователей Twitter, подтвердил, что обратил внимание на этот щит.

Миллиардер должен принять участие в пленарном заседании форума. Его проведут министр экономического развития РФ Максим Орешкин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Также бизнесмена попросили принять участие в персональной сессии на тему урбанистки и развития городов. Предполагается, что там Маск расскажет о технологиях строительства подземных тоннелей для передвижения людей. «Дело за малым» пройдет 18–19 октября в Краснодаре.