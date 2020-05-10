Илон Маск выругался на экс-министра США на русском языке
Глава компаний Tesla и Space X Илон Маск назвал экс-министра труда США Роберта Райха идиотом на русском языке. Так он ответил бывшему чиновнику на его критику в Twitter.
Райх написал, что Илон Маск устроил «капитализм в худшем его проявлении», ведь миллиардер грозится уволить людей, если ему не позволят рисковать их здоровьем. Ответ Маска был коротким и внятным — особенно для русскоязычных подписчиков.
Позже Маск решил извиниться и добавил еще один твит: «Извините. Я имел ввиду «скучный идиот».
Познания в русском языке оценили интернет-пользователи — ругательствам Маска поставили лайки тысячи подписчиков.
Ранее глава Tesla заявил, что перенесет штаб-квартиру компании из Калифорнии в другой штат, чтобы можно было возобновить работу. Позже стало известно, что главный завод Теslа в США начнет производство автомобилей вновь, несмотря на запреты администрации Калифорнии. Об этом говорилось на сайте компании.