Илон Маск выругался на экс-министра США на русском языке

Глава компаний Tesla и Space X Илон Маск назвал экс-министра труда США Роберта Райха идиотом на русском языке. Так он ответил бывшему чиновнику на его критику в Twitter.

Райх написал, что Илон Маск устроил «капитализм в худшем его проявлении», ведь миллиардер грозится уволить людей, если ему не позволят рисковать их здоровьем. Ответ Маска был коротким и внятным — особенно для русскоязычных подписчиков.

Позже Маск решил извиниться и добавил еще один твит: «Извините. Я имел ввиду «скучный идиот».

Познания в русском языке оценили интернет-пользователи — ругательствам Маска поставили лайки тысячи подписчиков.

Ранее глава Tesla заявил, что перенесет штаб-квартиру компании из Калифорнии в другой штат, чтобы можно было возобновить работу. Позже стало известно, что главный завод Теslа в США начнет производство автомобилей вновь, несмотря на запреты администрации Калифорнии. Об этом говорилось на сайте компании.